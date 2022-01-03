Вашингтон, , 17:17 — REGNUM 3 января издание BoxOfficeMojo сообщило, что кассовые сборы фантастического боевика «Матрица: Воскрешение» Ланы Вачовски достигли отметки в 100 миллионов долларов.

Нео Цитата из к/ф «Матрица: Воскрешение». реж Лана Вачовски. 2021. США

Мировая премьера четвертого фильма франшизы состоялась 22 ноября 2021 года. В России лента вышла в прокат 16 декабря. Российские зрители принесли в кассу фильма около 6 миллионов долларов («Кинопоиск»).

Главный роли в киноленте исполнили актеры Киану Ривз («Матрица», «Адвокат дьявола», «Джон Уик»), Кэрри-Энн Мосс («Матрица», «Помни», «Сорвиголова»), Яхья Абдул-Мартин II («Величайший шоумен») и Джонатан Грофф («Гамильтон», «Холодное сердце»).