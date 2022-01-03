Москва, , 17:14 — REGNUM Московский фестиваль «Цветочный джем» назван лучшим мероприятием в этой категории и получил первое место в конкурсе «Лучшие места и события» по версии российского информационно-развлекательного интернет-портала KUDAGO. Об этом 3 января сообщил организационный комитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль «Цветочный джем» Василий Иванов © ИА REGNUM

Как отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, «Цветочный джем» и проекты, которые украшают город в рамках его проведения, традиционно получают высокие оценки профессионалов и пользуются большой популярностью у москвичей и туристов.

«Цветочный джем» — это не только один из самых ярких московских фестивалей, но и пример того, как работы ведущих ландшафтных архитекторов со всего мира помогают изменить городские пространства, создать неповторимые уголки живой природы, которые позволяют преобразить жизнь столицы», — сказал Немерюк.

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