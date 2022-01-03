Флоренция, Италия, 3 января, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб готов взять на себя обязанность платить часть зарплаты 30-летнего российского форварда Александра Кокорина, если нападающий уйдет в аренду в другой клуб. Об этом 3 января сообщило издание La Nazione.

Вячеслав Евдокимов Александр Кокорин

По контракту с «Фиорентиной», рассчитанному до 30 июня 2024 года, Александр Кокорин получает около 1,7 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно «фиалки» планируют расстаться с Александром Кокориным и Марко Бенасси. В текущем сезоне Кокорин принял участие лишь в пяти матчах за итальянский клуб во всех турнирах, проведя на поле суммарно 104 минуты.

Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января 2021 года из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.