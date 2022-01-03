Москва, 3 января, 2022, 17:09 — ИА Регнум. ЛДПР не способна вынести уроков и продолжает соревноваться в антисоветизме с украинскими националистами, считает депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин.

Красная площадь

«На выборах Госдумы 2021 года ЛДПР сделала ставку на откровенный антисоветизм, и ее результат в сравнении с выборами 2016 года упал почти вдвое. Казалось бы, уже можно понять, что подавляющему большинству российского общества антисоветчина до смерти опротивела. Но, похоже, жириновцы не способны извлекать из жизни даже самые элементарные уроки. И продолжают соревноваться в антисоветизме с украинскими националистами», — рассуждает Афонин.

Такая позиция ведет к проигрышу.

«У нас не Украина. В России своей риторикой они просто забивают гвозди в гроб своего политического проекта. Ну, туда им и дорога», — констатировал коммунист.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов вслед за лидером партии Владимиром Жириновским призвал перенести с Красной площади могилы бывших руководителей СССР и других выдающихся личностей советского времени. Кроме того, он настаивает на том, что следует перезахоронить тело Владимира Ильича Ленина, которое сейчас находится в мавзолее.

Афонин также напомнил «соколам» Жириновского, что ансамбль Красной площади является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, то есть охраняется не только российским законодательством, но и международными соглашениями.