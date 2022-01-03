Лондон, , 17:06 — REGNUM Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель объяснил, почему не включил в заявку на матч 21-го тура Английской Премьер-лиги сезона с «Ливерпулем» 28-летнего таранного форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Ромелу Лукаку Fifa.com

«Это ситуация стала слишком громкой. Из-за того, что разбирательство затянулось, а Лукаку не смог полноценно тренироваться, поэтому мы решили временно исключить его из состава», — цитирует Тухеля издание Sky Sports.

В последнем интервью Ромелу Лукаку изданию Sky Sports бельгиец раскритиковал подход немецкого специалиста к работе с командой. Также футболист недоволен своей ролью на поле.

В текущем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в восемнадцати матчах за лондонский клуб во всех турнирах, в которых забил семь мячей.