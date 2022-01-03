3 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой о том, что на 2022 год Вашингтон запланировал оказать Киеву военную помощь на сумму в $300 млн.

Оксана Переможенко, , 18:57 — REGNUM Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что на 2022 год Вашингтон запланировал оказать Киеву военную помощь на сумму в $300 млн. Об этом украинский дипломат сообщила в интервью «Радио Свобода» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом).

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть непосредственно прямая помощь, оказываемая нам США через свой бюджет. На 2022 год эта сумма уже больше, то есть ее увеличили до 300 миллионов. И тот компонент, который может идти на летальную оборону, тоже увеличен», — сказала она.

По словам Маркаровой «имеется и второй компонент военной помощи». Дипломат добавила, что в этом компоненте «есть и то, о чём нельзя говорить, но украинская сторона очень постарается это получить». При этом конкретный вид вооружений ею назван не был.

Оксана Маркарова Gov.ua

Заявление дипломата обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», а также на станице украинского политолога и военного эксперта Юрия Дудкина в социальной сети Facebook.

«Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что США в 2022 году предоставят Украине помощь для «летальной обороны». Она утверждает, что среди потенциальной помощи «есть и то, о чём нельзя говорить, но украинская сторона очень постарается это получить». Эта Свинка (речь о после Украины в США Оксане Маркаровой — О. П.) имеет в виду унифицированные американские ракетные установки вертикального пуска Mk-41 для запуска крылатых ракет «Томагавк», которые находятся уже в Польше и Румынии. Свинка не в курсе, о чем сейчас ведут переговоры США и РФ? Это такой уровень украинской дипломатии — подставить Украину под прицел двух ядерных сверхдержав!» — отреагировал на заявление посла Маркаровой на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог и военный эксперт Юрий Дудкин.

Запуск крылатой ракеты «Томагавк» из пусковой установки Mk 41 эсминца USS Sterett Navy.mil

«Это либо идиотизм, либо намеренное вредительство интересам Украины», — добавил Konstantin R.

«Но зачем Украине эти ракеты?» — недоумевает Иван Ч.

«Они будут не украинские. Это американские площадки ударных средств против России, как в Польше и Румынии», — ответил Ивану Ч. Юрий Дудкин.

«Я понимаю, но, ставя эти комплексы у себя в стране, власть не может не понимать, что, кроме того, что по ним будет нанесён ракетный удар, возможно и ядерный, эти ракетные установки толку не принесут…» — ответил Юрию Дудкину Иван Ч.

«Украину собираются использовать для провокаций», — ответил Ивану Ч. Aleks T.

«Ну сама-то она надеется отсидеться в метрополии, пока мы тут будем летально обороняться», — с сарказмом отметила Лариса И.

«Летальная оборона. Шедеврально», — пишет Сергей Евгеньевич.

«Звучит как оборона с летальным исходом», — ответила ему Сара С.

«А газово-угольную помощь США не хотят Украине оказать или только на помощь оружием ума хватает?» — задалась вопросом Светлана Г.

«Уже ничего не предоставят. Сейчас Россия будет вам выставлять счета, затягивайте пояса. Время ваше ушло», — отреагировал Сергей С.

«У США вообще нет ничего наступательного, только оборонительное», — иронизирует Александр Г.

«Летальная оборона это до последнего украинца, что ли?» — не понимает Андрей Ш.

«В смысле для самоубийства всей страной?» — задался вопросом Евгений И.

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