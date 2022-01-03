Москва, 3 января, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Переговоры с политическими советниками по «нормандскому формату» — внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном — проведет 6 января в Москве замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом 3 января сообщил РИА Новости источник в администрации президента России.

Кремль

«Встреча (представителей трех стран) пройдет по приглашению российской стороны», — уточнил источник.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что встреча советника канцлера ФРГ с коллегами из России и Франции пройдет на этой неделе.