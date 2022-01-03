Таллин, , 16:51 — REGNUM Декабрь 2021 года оказался в Эстонии на несколько градусов холоднее среднестатистической погоды в декабре за все время наблюдений. Об этом сообщил эстонский портал stolitsa.ee со ссылкой на данные синоптиков.

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Так, средняя температура первой декады месяца составила — 8,7 градуса, тогда как норма средней температура этой декады последних лет +0,1 градуса. Первая треть декабря холоднее была только в 1973 году, когда средняя температура в Эстонии составила — 10,9 градуса.

В целом средняя температура декабря составила — 4,5 градуса, что на 3,5 градуса ниже нормы. Максимум температуры воздуха в +8,5 градуса был отмечен 19 декабря в Хельтермаа и Роомассааре, а минимум в — 27,6 градуса 7 декабря в Тыравере.

Осадков выпало в среднем 37,5 мм, то есть 71% нормы. В то же время солнечных часов в декабре было в среднем 34, это 162% от обычной нормы.