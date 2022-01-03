Сеул, , 16:49 — REGNUM В министерстве обороны Южной Кореи заявили, что сбежавший в КНДР, возможно, был северокорейцем, ранее пересекшим границу с Южной Кореей. Об этом 3 января передает Yonhap.

Перебежчик дважды пересекал демилитаризованную границу. Неизвестна личность этого человека, но изучается версия того, что он мог быть представителем разведслужб.

Перебежчик попал на камеры видеонаблюдения, его пытались остановить.

Инцидент произошел 1 января в провинции Канвондо (Южная Корея).