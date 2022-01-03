Берлин, 3 января 2022, 16:48 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обсудит 5 января в Вашингтоне с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном Украину и диалог с Россией. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине, поскольку «это может привести к дальнейшей военной эскалации на востоке страны».
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