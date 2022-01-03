Берлин, 3 января, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обсудит 5 января в Вашингтоне с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном Украину и диалог с Россией. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«На предстоящих переговорах будет обсуждена вся палитра двухсторонних отношений, но, конечно, и острые внешнеполитические темы, прежде всего ситуация вокруг украинской границы и предстоящие двухсторонние и международные форматы диалога с Россией», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине, поскольку «это может привести к дальнейшей военной эскалации на востоке страны».

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