Ливерпуль, Великобритания, 3 января 2022, 16:48 — REGNUM 20-летний фланговый атакующий защитник «Глазго Рейнджерс» и сборной Шотландии Натан Паттерсон на следующе неделе станет игроком «Эвертона». Об этом 3 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес
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Также сообщается, что «Эвертон» заплатит за Натана Паттерсона 12 миллионов евро. На следующей неделе шотландский футболист пройдет медицинское обследование в английском клубе.

В текущем сезоне Натан Паттерсон принял участие в девяти матчах за «Глазго Рейнджерс» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку. В составе сборной Шотландии Паттерсон набрал 4 (1+3) очка по системе гол+пас в четырех турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022.