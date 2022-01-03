Таллин, 3 января, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В понедельник, 3 января, по всей Эстонии проходят официальные мероприятия, посвященные памяти павших в Освободительной войне (1918−1920 годов). Об этом сообщила канцелярия правительства страны.

ИА REGNUM Эстония

В этот день по всей стране вывешиваются государственные флаги. В Таллине с утра прошла церемония возложения венков к подножию монумента Свободы на одноименной площади. На Петровской площади в Нарве прошло торжественное построение представителей силовых структур, а также проходит выставка техники и вооружения.

Согласно официальной историографии новой Эстонии, Освободительная война велась войсками Эстонской Республики против Советской России и немецкого войскового соединения, в состав которого входили Ландесвер и местное ополчение немецкого населения так называемой «Железной дивизии».

Историки Эстонии признают, что по сути гражданская война между националистическими воинскими подразделениями и эстонскими «красными стрелками» закончилась лишь после того, как власти Эстонии согласились подписать мирный договор с большевиками в обмен на разоружение Белой армии генерала Юденича в 2020 году.

В сражениях Освободительной войны погибло почти 5 000 человек. При этом официальная историография не подсчитывает точное число павших «красных стрелков», хотя речь также идет о тысячах как военных, так казненных сторонников большевизма.

Традиция отмечать 3 января минутой молчания годовщину перемирия и поминать павших в Освободительной войне зародилась в 1920-х годах.