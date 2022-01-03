Нижний Новгород, 3 января, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Нижегородцы возмутились «свалками» елок, образовавшимися после после празднования 1 января. Фотографии никому не нужных деревьев появились в одной из групп в соцсети «ВКонтакте», передают нижегородские СМИ 3 января.

Выброшенная елка

Издание «В городе N» цитирует нескольких пользователей, оставивших комментарии под постом о выброшенных елках.

«Хотела купить 30 декабря живую елочку, цену назвали — 1500. Поставили искусственную, а теперь вот они… никому ненужные», — отметил один из жителей Нижнего Новгорода.

«Пора запретить эту вырубку», — заявила пользовательница Юлия Карпова.

«Неужели, из года в год, не подсчитать сколько тебе, реально, нужно елок для продажи? Сами деньги на ветер выкидывают и природа страдает», — возмутились другие пользователи.