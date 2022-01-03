Минск, , 16:40 — REGNUM Посольство Белоруссии на Украине направило ноту протеста МИД Украины в связи с участием белорусской оппозиции в марше националистов в Киеве 1 января. Заявление опубликовано на сайте дипмиссии.

Нота направлена «с осуждением состоявшегося 1 января при молчаливом попустительстве властей Украины» участия активистов «белорусской экстремистской оппозиции» под символикой «белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха» в националистическом марше с освещением в СМИ Украины, отмечается в сообщении.

В ноте также заявлено, что попытки героизировать «коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа» отзываются болью в сердцах белорусов.

Ранее в Киевепрошел марш в честь 113-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

В годы Второй мировой войны Бандера был лидером сотрудничавшей с нацистами ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Под его руководством радикалы производили на территории Украины этнические чистки русских, поляков, евреев и цыган.