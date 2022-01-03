Минск, 3 января, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Белоруссии столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль Renault и экскурсионный автобус. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК) Белоруссии в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 3 января на 120 км автодороги М-8 «Граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины». По последним данным, в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, пассажиры и водитель автобуса получили телесные повреждения.

По данным следствия, водитель легкового автомобиля при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом.

Отмечается, что в салоне автобуса находились 40 граждан РФ.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.