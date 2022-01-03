Берлин, 3 января, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 5 января отправится в Вашингтон на переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом 3 января сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

«Особенную роль будет играть ситуация вокруг украинской границы, а также предстоящие многосторонние диалоговые форматы с Россией», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в своем первом на должности новогоднем обращении канцлер ФРГ Олаф Шольц затронул ситуацию вокруг Украины.

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