Москва, 3 января, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Расширение массового бесплатного тестирования на коронавирус поможет сдержать распространение нового, более заразного штамма «Омикрон». Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM ПЦР-тестирование на коронавирус

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"Я призываю правительство выделить необходимые ресурсы из резервов, чтобы нарастить объемы тестирования и сделать его бесплатным для граждан. Это позволит предотвратить новую волну или по меньшей мере не допустить ее разрастания до европейских масштабов», — сказал Миронов.

«Омикрон» быстро распространяется в Европе и США, очевидно, что этот штамм вируса более заразный, чем предыдущие, отметил парламентарий.

«Однако пока неясно, насколько он опасен, цифры противоречивые. Эксперты полагают, что появление в России новой волны коронавируса, вызванной «Омикроном», это вопрос ближайших недель, если не дней», — указал депутат.