Москва, , 16:33 — REGNUM РФ, Китай, Британия, США, Франция подтверждают, что ядерное оружие не нацелено друг на друга либо на третьи страны. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

«Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство», — отмечается в совместном заявлении.

Лидеры пяти ядерных держав опубликовали заявление о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений.

Отмечается, что 5 ядерных стран «считают первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием».