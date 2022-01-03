Санкт-Петербург, 3 января, 2022, 17:05 — ИА Регнум. На Киевском шоссе в Ленинградской области произошла тяжёлая дорожная авария, унёсшая несколько жизней. О случившемся 3 января сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

На участке Киевского шоссе между деревнями Парушино и Кузнецово в Лужском районе Ленобласти произошла авария с участием трёх транспортных средств. Причиной смертельного ДТП, предположительно, стал опасный обгон, выполненный водителем машины «Рено Дастер». В результате столкновения автомобили раскидало в разные стороны. Одна машина оказалась в кювете, вторая сгорела.

По предварительным данным, авария унесла на месте жизни двух взрослых людей, их детям удалось выжить. По данным «РЕН ТВ», это подростки 14 и 17 лет, по другим данным, выжили маленькие дети.

Детали ДТП и количество пострадавших уточняются.