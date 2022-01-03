Калининград, , 16:28 — REGNUM Находящиеся на литовской авиабазе Зокняй истребители НАТО в декабре 2021 г. 5 раз сопровождали военные самолеты РФ. Об этом 3 января сообщили в Минобороны Литвы.

Истребители ВВС Польши и 4 истребителя F-16 поднимались в воздух из-за российских самолетов дважды — 7 декабря, по одном разу — 14, 21, 22 декабря.

В Минобороны РФ ранее неоднократно заявляли, что полеты самолетов ВКС РФ в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами — в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.