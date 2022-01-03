Москва, , 16:22 — REGNUM Лидеры РФ, КНР, США, Британии, Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны, а также о недопущении войны между обладающими ядерным оружием странами. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.

«КНР, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании, Северной Ирландии, США и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков», — отмечается в сообщении.

Стороны считают: дальнейшее распространение таких вооружений должно быть запрещено. Также стороны сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).