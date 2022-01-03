Москва, 3 января 2022, 16:19 — REGNUM Закон о едином измерителе станет системообразующим для индустрии Рунета, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).
«Предстоит еще большая и непростая работа по внедрению его положений. Рассчитываю, что после всех дискуссий под ковром на выходе мы получим эффективную систему», — отметил Горелкин в телеграм-канале.
Единый измеритель сделает рынок прозрачным и обеспечит равные условия для всех участников, уверен парламентарий.
«Наш общий важнейший приоритет — строить ИТ-законодательство по духу антимонопольным», — заверил депутат.
Мысль о равных условиях для всех зашита во многие уже принятые инициативы и будет зашита во многие будущие, подчеркнул Горелкин.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в июне 2021 года в третьем чтении приняла закон об исследовании объема аудитории в интернете. Предполагается измерение аудитории телеканалов в интернете, сетевых СМИ, аудиовизуальных сервисов и новостных агрегаторов.
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