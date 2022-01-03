Москва, , 16:19 — REGNUM Закон о едином измерителе станет системообразующим для индустрии Рунета, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Аудитория

«Предстоит еще большая и непростая работа по внедрению его положений. Рассчитываю, что после всех дискуссий под ковром на выходе мы получим эффективную систему», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Единый измеритель сделает рынок прозрачным и обеспечит равные условия для всех участников, уверен парламентарий.

«Наш общий важнейший приоритет — строить ИТ-законодательство по духу антимонопольным», — заверил депутат.

Мысль о равных условиях для всех зашита во многие уже принятые инициативы и будет зашита во многие будущие, подчеркнул Горелкин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в июне 2021 года в третьем чтении приняла закон об исследовании объема аудитории в интернете. Предполагается измерение аудитории телеканалов в интернете, сетевых СМИ, аудиовизуальных сервисов и новостных агрегаторов.

Читайте ранее в этом сюжете: Совфед одобрил закон об измерении аудитории в интернете