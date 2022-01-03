Москва, , 16:17 — REGNUM Жители РФ, которые решат обратиться за новыми ипотечными либо потребительскими кредитами, могут столкнуться с требованием от банков предоставить справку о вакцинации от COVID-19. Об этом пишут «Известия».

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Такой сценарий, как отмечает издание, возможен из-за повышения тарифа по страхованию здоровья и жизни заемщика.

У финансовых организаций есть право поднять проценты, т.к. страхование снижает их риски, а кредиты со страхованием предлагают под более низкие ставки, чем без страхования, подчеркнул вице-президент Ассоциации банков РФ Алексей Войлуков.

«Возможно, даже те 2−3% смертельных исходов, которые происходят у тех, кто переносит данную болезнь, для страховых компаний весьма существенны. Поэтому вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации (от коронавируса — прим.) вполне может быть ими введен», — добавил он.