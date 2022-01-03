Москва, , 16:14 — REGNUM Китай, Россия, Великобритания, США и Франция выступили как страны, обладающие ядерным оружием, с совместным заявлением о недопущении ядерной войны и снижении стратегических рисков, передаёт 3 декабря сайт Кремля.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения — пока они продолжают существовать — должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны», — говорится в заявлении.

«Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено», — указано в документе.

В документе указывается, что перечисленные государства сохраняют приверженность нашим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов во избежание военной конфронтации и ради укрепления стабильности международных отношений.