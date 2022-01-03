Бишкек, 3 января, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Киргизии на общественное обсуждение вынесен новый законопроект о борьбе с экстремизмом. В документе могут появиться новые понятия, взятые из Конвенции ШОС. Об этом написали киргизстанские СМИ 3 января.

commons.wikimedia.org Флаг Киргизии

По данным издания «24.kg», в новой редакции законопроекта «могут появиться новые понятия: экстремизм, экстремистская организация и предупреждение экстремизма, которые взяты за основу из Конвенции ШОС по противодействию экстремизму».

»Определены основные субъекты и компетенции государственных органов в противодействии экстремистской деятельности. Уполномоченным государственным органом, реализующим единую государственную политику в сфере противодействия экстремизму».

Кроме того, законопроект «предполагает создание Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму при кабинете министров».

В справке обосновании законопроекта уточнятся, что «действующий закон принят в августе 2005 года и в него неоднократно вносили изменения. [За это время] произошли значительные изменения в законодательстве страны, особенно в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном».