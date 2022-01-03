Воронеж, 3 января, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Массовая автоавария произошла на трассе М-4 «Дон» в районе города Богучар Воронежской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На трассе образовалась значительная пробка.

Марина Каширская ИА REGNUM На месте аварии

Информацию подтвердили в ГУ МВД по региону.

«Столкновение пяти автомобилей, пострадавших в ДТП нет. Сотрудники ГИБДД работают на месте. Движение затруднено в связи с погодными условиями (снегопад)», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронеж.

В полиции уточнили, что столкнулись три легковых автомобиля, один грузовой и одна ГАЗель.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на трассе М-4 в Богучарском районе в результате автоаварии пострадали трое мужчин.