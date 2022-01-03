Москва, 3 января, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Более 30 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 3 января свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:07 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 12 рейсов, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано девять авиарейсов, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще 11 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что с 5 января в столице России ожидается потепление до дневной температуры в 0 градусов.