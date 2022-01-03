Нижний Новгород, 3 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Жители Нижнего Новгорода возмущены переполненными автобусами, некоторые из которых приходится «ждать по 40 минут». Кадрами забитого людьми транспорта они поделились в соцсетях. Об этом написали нижегородские СМИ 3 января.

Антон Буслов Нижегородский троллейбус

По данным издания, нижегородцы недовольны тем, что «приходится ждать общественный транспорт по 40 минут и более. А если он и приезжает — то полностью забит людьми так, что втиснуться просто невозможно».

«В частности, речь идет о работе автобуса № 71. Отмечается, что транспорт ходит от площади Свободы с интервалом в 40 минут. Каждый раз он отправляется от остановки уже битком. Особенно часто такая ситуация наблюдается вечером», — написали в NewsNN.ru.

Издание напоминает, что общественный транспорт с 31 декабря перешел на воскресное расписание. Так он будет ходить до 9 января включительно.