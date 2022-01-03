Москва, , 16:03 — REGNUM Количество кинотеатров во всём мире может сократиться из-за последствий новой коронавирусной инфекции и роста популярности видеостриминговых сервисов. Об этом рассказал ТАСС президент фестиваля «Кинотавр», продюсер Александр Роднянский.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт заявил, что не все кинотеатры смогут пережить падение посещаемости, вызванное пандемией новой коронавирусной инфекции. Ещё одним вызовом для классических площадок становится массовый переход зрителей в онлайн-кинотеатры.

При этом Роднянский подчеркнул, что кинотеатрам не грозит полное уничтожение. Они останутся востребованы для показа блокбастеров — технологически прорывных фильмов, требующих высокого качества техники.

«Просмотр таких картин на компьютере или по телевизору не даст зрителю и десятой доли тех впечатлений, ради которых они созданы», — отметил продюсер.

Он добавил, что перспективным направлением для кинотеатров также может стать показ классических отреставрированных картин. Роднянский предположил, что главной площадкой для экспериментального кино станут онлайн-платформы. В случае успеха на фестивалях такие фильмы могут быть показы и в кинотеатрах.

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