Москва, 3 января, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Количество кинотеатров во всём мире может сократиться из-за последствий новой коронавирусной инфекции и роста популярности видеостриминговых сервисов. Об этом рассказал ТАСС президент фестиваля «Кинотавр», продюсер Александр Роднянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Эксперт заявил, что не все кинотеатры смогут пережить падение посещаемости, вызванное пандемией новой коронавирусной инфекции. Ещё одним вызовом для классических площадок становится массовый переход зрителей в онлайн-кинотеатры.

При этом Роднянский подчеркнул, что кинотеатрам не грозит полное уничтожение. Они останутся востребованы для показа блокбастеров — технологически прорывных фильмов, требующих высокого качества техники.

«Просмотр таких картин на компьютере или по телевизору не даст зрителю и десятой доли тех впечатлений, ради которых они созданы», — отметил продюсер.

Он добавил, что перспективным направлением для кинотеатров также может стать показ классических отреставрированных картин. Роднянский предположил, что главной площадкой для экспериментального кино станут онлайн-платформы. В случае успеха на фестивалях такие фильмы могут быть показы и в кинотеатрах.