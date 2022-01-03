Бишкек, , 16:01 — REGNUM 334,5 млн сомов (около 4 млн долларов) потратит Администрация президента Киргизии в 2022 году, — такие данные содержатся в законопроекте «О внесении изменений в закон «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2021 год и прогнозе на 2022−2023 годы», — сообщает Акипресс. Изначально предполагалось, что бюджет АП на год составит 166,8 млн сомов, однако в уточненной версии документа затраты выросли на 100,5%.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным Министерства финансов Киргизии, увеличение бюджета Администрации президента связана с несколькими причинами. В частности, рост затрат на 101,5 млн сомов объясняется функциональными и структурными изменениями в системе государственных органов исполнительной власти. Часть функций аппарата кабинета министров передана АП, еще 10 млн сомов — потратят на увеличение резервного фонда Администрации президента.