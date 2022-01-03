Южно-Сахалинск, , 15:59 — REGNUM При съезде пассажирского автобуса в кювет на Сахалине пострадал один человек. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Прокуратурой Смирныховского района по факту съезда автобуса на федеральной трассе Южно-Сахалинск-Оха в кювет, в результате чего один человек получил телесные повреждения, организовано проведение проверки.

По данному факту проверку проводит СУ СК РФ по области, контролирует островная прокуратура.

ДТП произошло в районе с. Онор, в салоне автобуса находилось 15 человек (в том числе двое детей). Причины выясняются.