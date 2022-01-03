Рим, , 15:55 — REGNUM Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей в масс-старте классическим стилем на дистанции 10 км, состоявшемся в Италии в рамках многодневной гонки «Тур де Ски». Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Непряева Granada

Победное время спортсменки из России составило 29 минут 51,3 секунды.

Второе место заняла представительница Норвегии Хейди Венг, отставшая от победительницы на +3,7 секунду. Третье место у финской лыжницы Кристы Пярмякоски, отставание которой составило +4,8 секунды.

При этом Непряева также является лидером в общем зачете «Тур де Ски» с результатом 1 час 23 минуты 25 секунд. Второй идет Эбба Андерссон из Швеции (отставание +1 минута 12 секунд), третьей — Кертту Нисканен из Финляндии (+1 минута 19 секунд).

Отметим, «Тур де Ски» закончится 4 января масс-стартом свободным стилем, спортсменки из России ни разу не побеждали в общем зачете многодневки.