Рим, 3 января 2022, 15:55 — REGNUM Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей в масс-старте классическим стилем на дистанции 10 км, состоявшемся в Италии в рамках многодневной гонки «Тур де Ски». Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Непряева
Наталья Непряева
Granada

Победное время спортсменки из России составило 29 минут 51,3 секунды.

Второе место заняла представительница Норвегии Хейди Венг, отставшая от победительницы на +3,7 секунду. Третье место у финской лыжницы Кристы Пярмякоски, отставание которой составило +4,8 секунды.

При этом Непряева также является лидером в общем зачете «Тур де Ски» с результатом 1 час 23 минуты 25 секунд. Второй идет Эбба Андерссон из Швеции (отставание +1 минута 12 секунд), третьей — Кертту Нисканен из Финляндии (+1 минута 19 секунд).

Отметим, «Тур де Ски» закончится 4 января масс-стартом свободным стилем, спортсменки из России ни разу не побеждали в общем зачете многодневки.