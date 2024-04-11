Ереван, 3 января, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 2840 исследований на коронавирус, из которых 29 дали положительный результат. Об этом 3 января сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 345 036 носителей коронавируса. Из них 331 998 справились с инфекцией, в том числе 140 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 3546 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9482 пациентов с COVID-19, в том числе шесть — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 1851 теста на коронавирус 27 были с положительным результатом. 166 человек медики за сутки признали выздоровевшими, скончались два пациента с COVID-19.