Красногорск, , 15:53 — REGNUM В Балашихе (Московская область) задержали двоих мужчин, подозреваемых в производстве суррогатного алкоголя, из-за отравления которым ранее скончались три человека. Об этом 3 января передает пресс-служба СК РФ по региону.

Задержаны двое мужчин, подозреваемых в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть трех человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), отмечается в сообщении.

Напомним, в Балашихе, в квартире, 2 января нашли тело мужчины без признаков насильственной смерти, из этой же квартиры был госпитализирован его знакомый. На месте находилась канистра со спиртосодержащей продукцией.

Из другой квартиры в Балашихе госпитализированы еще мужчину и женщину. Они умерли в медучреждении. В доме также нашли канистры со спиртосодержащей продукцией.

Как установлено, обе канистры с алкогольным напитком были приобретены погибшими в одном месте.