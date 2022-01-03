3 января 2022 | Время чтения 19 мин

Наиболее заметные события, произошедшие в Алтайском крае за 2021 г.: Испытание холодом; Невезучий Барнаул, или Чиновники — коррупционеры; Подстава Мишустину; Как Барнаул трамваи из Москвы вёз; «Мы не умеем считать бедных»; Чиновничьи «шутки»; Барнаул посыпался, Медицина заболела; «Борзёж».

Светлана Шаповалова, , 18:57 — REGNUM Через многие события, произошедшие в Алтайском крае за 2021 г., прослеживается очень тревожная тенденция: власть на местах плохо слышит слова президента России Владимира Путина, который неоднократно говорил, что работа должна вестись «в интересах граждан страны, в интересах России».

Алтайский край Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С Новым годом, Россия! Итоги, события, поздравления — трансляция»

Испытание холодом

Лютые морозы (в январе 2021 года температура воздуха на Алтае опускалась до — 35 °C и ниже) в значительной мере добавили хлопот медикам Алтайского краевого центра термических поражений. По причине того, что ежедневно туда стали поступать до пяти пациентов, ожоговое отделение оказалось перегруженным.

«По статусу 40 пациентов должно быть. У нас 49 пациентов. Из них с обморожениями только 17 человек лежат в отделении. Если такая будет поступательная тенденция людей, то мы можем захлебнуться просто», — отмечал заведующий ожоговым отделением Центра термических поражений Виктор Сигитов.

Читайте также: Аномальные морозы не спешат покидать Алтай

Читайте также: На Алтае резко возросло количество обморожений

В алтайском городе-курорте Яровое нерабочая неделя (начало ноября 2021 года) вышла очень холодной. Дело в том, что 1 ноября на муниципальной котельной по причине зашлакованости вышли из строя несколько котлов. Температуру теплоносителя восстановили только к 8 ноября. За всё это вовремя от правительства Алтайского края поступило лишь несколько тепловых пушек, которые к 7 ноября лишь доставили, чтобы распределить по соцучреждениям. На следующий день губернатор Алтайского края раскритиковал власти города Яровое за безответственное отношение к организации отопительного сезона.

Алтайские морозы Светлана Шаповалова

Читайте также: Замерзающее Яровое и алтайский губернатор: кто кому поможет?

Невезучий Барнаул, или Чиновники — коррупционеры

В начале 2021 года Октябрьский район Барнаула вновь остался без главы: мэрия Барнаула известила об увольнении Андрея Овсянникова. До него район возглавлял Вячеслав Новиков, ставший скандально известным после того, как всевозможными способами пытался избежать судебного наказания за пьяную езду на автомобиле.

В том, что Овсянников долго не задержится в главах, многие не сомневались. Этот чиновник, три года проработавший главой Троицкого района, «прославился» тем, что использовал служебный автомобиль для личных поездок из райцентра в Барнаул. Факт необоснованного расходования бюджетных средств на поездки на служебном автомобиле установила районная прокуратура.

Андрей Овсянников Barnaul.org

Читайте также: Из мэрии Барнаула уволился ещё один оскандалившийся чиновник

Уже в начале февраля Сергея Овсянникова задержали. По версии следствия, с июля по декабрь 2017 года подложные документы о якобы проведённых культурно-массовых мероприятиях «принесли» главе и его помощнику 157 тысяч рублей «доходов».

Кроме того, с декабря 2017 по март 2018 года за якобы осуществленные работы по обустройству дамбы и расчистке водопропускных сооружений на территории района удалось «заработать» ещё более 450 тысяч рублей.

Читайте также: Экс-глава Октябрьского района Барнаула заключён под стражу

Читайте также: В Барнауле задержан экс-глава Октябрьского района

Нужно заметить, что к концу года руководство мэрии Барнаула стало куда осторожнее. В последний рабочий день 2021 года стало известно об увольнении заместителя главы администрации Барнаула, руководителя аппарата Юрия Еремеева. Тот разу сказал, мол, уволился, так как появились вопросы по линии правоохранительных органов.

«В данной ситуации важно, чтобы возникшие вопросы никак не ассоциировались с деятельностью прекрасной команды профессионалов администрации города и главой Барнаула. Именно поэтому, а не под какими-либо другими, надуманными кем-то поводами, я и принял это решение», — пояснил Еремеев.

Юрий Еремеев Пресс-центр администрации Барнауа

Читайте также: У правоохранителей возникли вопросы: мэрию Барнаула покинул вице-мэр

«Газа нет!». Подстава Мишустину

В начале марта на Алтай нагрянул глава российского правительства Михаил Мишустин. О встрече слов было много, остановимся на самый любопытной — гастрономической теме. С целью контроля поручения президента страны по обеспечению горячим питанием учащихся премьер-министр побывал в столовой начальной школы №53 краевого центра и остался доволен.

Михаил Мишустин на встрече с учителями Алтайского края Altairegion22.ru

«Я не знаю, в какое время вы учились, но это было самое вкусное — котлета с гречкой», — поделился мнением Михаил Мишустин со своими сотрапезниками, среди которых были также министр образования Сергей Кравцов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Читайте также: Мишустин продегустировал котлету и гречку в алтайской школе

Нелётная погода помешала главе российского правительства долететь на самолёте в республику Алтай. И вот так нежданно-негаданно у Виктора Томенко появилась ещё одна головная боль. Добравшись по Чуйскому тракту на автомобиле до Бийска, Михаил Мишустин попросил остановиться возле придорожного комплекса под названием «Горная страна». Это оказался единственный объект автомобильного туристического кластера «Золотые ворота», и ему власти никак не помогают. Самой главной проблемой является отсутствие газопровода. Поручение, данное главой российского правительства, так и не выполнено даже к концу 2021 года.

«Пару слов о газоснабжении. Газа у нас так и нет! После неожиданного визита в «Горную страну» Михаила Мишустина прошлой зимой было заметное оживление среди высокопоставленных местных и краевых чиновников. Губернатор дал поручение, назначил ответственного, и все такое. Нам даже вручили письмо, в котором гарантировалось, что мы получим газ в начале декабря. Газа нет! Есть отписки и отговорки. Мы по прежнему тратим колоссальные деньги на отопление и горячую воду! Вот такие дела…» — написал 29 декабря на своей странице в Facebook совладелец кафе Алексей Саламатов.

Дарёному коню… Как Барнаул трамваи из Москвы вёз

В марте власти Барнаула известили о подарке от мэрии Москвы — десяти модернизированных трамваях Tatra T3. Таков был итог договорённостей алтайского губернатора Виктора Томенко с мэром Сергеем Собяниным. Почти месяц потребовался на выбор подрядчика, который доставит подарок на Алтай. Техника должна была прибыть в апреле-мае.

В начале июня местный предприниматель, подрядившийся доставить технику в столицу Алтайского края, заявил, что трамваи в железнодорожные вагоны не помещаются и что перевозить их надо с демонтированным токоприемником и прочим оборудованием, которое никто не хочет снимать.

Трамваи Tatra T3 Altairegion22.ru

В июле стало известно, что проект контракта будет предоставлен тому, кто занял по итогам конкурса второе место с ценовым предложением 3 397 800 рублей. Презент — Tatra T3 SU — доставляли грузовым автомобильным транспортом. Чтобы перевести все 10 вагонов, пришлось сделать несколько рейсов.

По оценке генерального директора МУП «Горэлектротранс» Барнаула Николая Петряшина, трамваи аналогичны барнаульским и находятся в хорошем состоянии, но без ремонта не обойтись.

Позднее Барнаул решил поделиться приобретением с Бийском, именно туда были отправлены пять из 10 полученных трамваев. Трамвайный подарок в группе «Барнаул 22» («Одноклассники») некоторые называли не иначе, как «аттракционом неслыханной щедрости» или даже «шубой с барского плеча», но были и такие, кто откровенно негодовал.

Читайте также: «Дарёному коню…»: Барнаул получит 10 подержанных трамваев из Москвы

Читайте также: «Ушатайки привезли»: в Сети шокированы видом презента Собянина Барнаулу

Тем не менее Барнаулу все же как-то предстоит решить проблему с общественным транспортом: износ парка автобусов большой вместимости доходит до 80%. Этот вопрос был поднят на Совете Общественной палаты Алтайского края ещё в конце декабря 2020 г. Тогда губернатор региона Виктор Томенко подчеркнул, что это сложный, финансово затратный вопрос и власти над ним работают, в частности, в рамках государственно-частного партнерства.

Читайте также: В Барнауле износ парка автобусов достиг 80%, а трамваев — 97%

«Мы не умеем считать бедных»

В конце марта работники Алтайского края вновь признаны самыми низкооплачиваемыми. Из 68 исследованных регионов России по средней предлагаемой зарплате от сервиса по поиску работы HeadHunter Алтайский край занял последнюю строчку.

Читайте также: «Может, нам к Китаю присоединиться?» — что обсуждают на Алтае

Неудивительно, что широкий общественный резонанс в социальных сетях получило интервью ИА REGNUM с алтайским фермером из Топчихинского района Вячеславом Лаптевым, поделившимся наблюдениями, как стали питаться алтайские крестьяне. Говоря об истинных причинах рекордного за последние 10 лет снижения потребления говядины, он отметил, что не раз был свидетелем того, что его земляки не могут позволить себе даже дешёвой курицы, а самым популярным продуктом в местном магазине стали обрезанные свиные ребрышки по 170 рублей, на которых мяса практически нет. По наблюдениям Вячеслава Лаптева, на этих костях варят суп, тем и питаются.

Читайте также: «Крестьян оставили без еды и лекарств» — уровень жизни в селах резко падает

«Преодоление бедности — это понятие субъективное. Я могу гарантировать, что мы добьемся того, что каждая из нуждающихся семей достигнет определенного уровня дохода — то есть на каждого члена семьи будет приходиться сумма не ниже прожиточного минимума. Однако давать прогнозы о преодолении бедности я не берусь», — отмечала в середине апреля глава министерства социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

Наталья Оськина Altairegion22.ru

Читайте также: В алтайском минсоцзащиты не дают прогнозов о преодолении бедности в регионе

В середине апреля жители одного из самых бедных сибирских регионов узнали, что Алтайским краем руководит далеко не бедный губернатор. Доходы главы региона Виктора Томенко по итогам кризисного 2020 года удвоились, достигнув более 8,5 миллиона рублей. Это лишь немногим меньше, чем задекларировал президент России Владимир Путин (совокупный доход главы государства составил чуть менее 10 млн рублей). Более того, алтайский губернатор предупредил, что в следующем отчёте сумма доходов увеличится ещё больше: бывший топ-менеджер «Норильникеля» Виктор Томенко заявил, что в начале 2021 года продал некоторые объекты недвижимости в столичном регионе за сумму 31 миллион рублей. Удвоение своих доходов он пояснил продажей автомобиля за четыре миллиона рублей.

Виктор Томенко Kremlin.ru

Читайте также: Аномальная зона Алтай: вип-персоны смеются, дети-сироты умирают

Любопытно, что Виктор Томенко не поверил, что по итогам 2021 года в регионе вырастет количество находящихся за чертой бедности жителей. Глава региона напомнил, что зарплаты и пенсии в Алтайском крае постоянно растут, поэтому число бедных должно сокращаться.

«У меня остаются сомнения насчет этих 400 тысяч человек. Кто это такие? Мы не умеем считать бедных», — подчеркнул Томенко.

Читайте также: «Мы не умеем считать бедных» — сети высмеяли слова алтайского губернатора

Алтайский край, который занимает последние позиции по уровню доходов населения в России, прославился также двукратным ростом числа миллиардеров. Если в 2020 году их было трое, то теперь — шестеро. Известно при этом, что все алтайские миллиардеры являются индивидуальными предпринимателями — производственниками. Их бизнес связан с сахаром, рыбой, торгово-закупочной деятельностью и молочным производством. Число миллионеров тоже значительно увеличилось.

Читайте также: В одном из беднейших регионов России удвоилось число миллиардеров

Апрельские чиновничьи «шутки»

1 апреля лучше всех «пошутили» правоохранители, заявив, что представитель губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Стелла Штань задержана за финансовые махинации.

Стелла Штань Altairegion22.ru

Следствие выяснило, что в декабре 2015 года директор частного детского сада Happy Baby совместно со Штань обеспечили изготовление и предоставление в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивных документов купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой. Данные действия повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации детскому саду за счет средств бюджета.

В результате мошенничества обвиняемые незаконно завладели денежными средствами в размере 14 миллионов рублей, выделенными в качестве субсидии. По итогам судебного рассмотрения приговор вынесен условный.

Читайте также: Названа причина задержания представителя губернатора Алтайского края в АКЗС

Порадовал и глава Бийска и единственного алтайского наукограда Александр Студеникин. Он передумал уходить в отставку и отозвал соответствующее заявление о своем уходе. Это произошло 2 апреля, спустя всего пару дней после того, как дума города Бийска признала его работу и, соответственно, работу сотрудников администрации города за 2020 год неудовлетворительной.

Александр Студеникин Altairegion22.ru

Из объяснения мэра, записанного местной телекомпанией, сложно понять, что в действительности двигало чиновником, но претензии в свой адрес он признаёт. Более того, сказал, что был несколько шокирован тем, что в интернете поднялась «волна поддержки».

Читайте также: Уходя — приходи: глава алтайского наукограда отозвал заявление об отставке

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, награжденный было памятной медалью профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации «За особый вклад в борьбу с коронавирусом», решил отказаться от награды. По словам чиновника, о том, что его собираются наградить, было известно ещё 17 марта. Но инициаторы награждения не соблюли существующий порядок награждения лиц, замещающих государственные должности региона, не поинтересовались мнением губернатора региона и членов правительства.

Дмитрий Попов Altairegion22.ru

Широкий общественный резонанс и мощнейший негативный информационный фон данное событие получило, в частности, потому, что в Барнауле обстановка со смертностью от коронавируса так накалилась, что в подвале ковидного госпиталя скопились десятки трупов, пришлось задействовать мобильный морг.

В январе 2021 года Алтайский край вновь стал антилидером по естественной убыли населения в Сибири. А сам министр Попов ранее связывал рекордно высокую смертность в регионе исключительно с пандемией коронавируса.

Читайте также: Алтайский министр отказался от медали за особый вклад в борьбу с COVID-19

Барнаул посыпался

По весне вместе с сугробами в Барнауле стали в прямом смысле слова таять (рассыпаться) аварийные дома. В Барнауле в ночь на 6 апреля пришлось экстренно эвакуировать более 50 жильцов дома по ул. 1-я Западная, 51: произошло обрушение несущих конструкций. СКР возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Власти Барнаула 7 апреля известили ещё об одном обрушении: на этот раз рассыпалась кирпичная кладка наружной стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54, проведена эвакуация 23 жителей.

Читайте также: В Барнауле вместе со снегом «растаяли» два аварийных дома

Обрушение верхней части второй дымовой трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле случилось 11 апреля в 20:19 по местному времени. Отколовшийся обломок повредил ленту приема подачи топлива. Возникли проблемы с отоплением.

Читайте также: В Барнауле вместе со снегом «растаяли» два аварийных дома

Это 1285 многоквартирных домов, 220 частных, 34 школы, 69 детских садов, 23 медицинских учреждения; проживает порядка 246 тысяч человек.

Читайте также: Обрушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле: с электричеством проблем не будет?

Медицина заболела, а люди «рассосались»

В середине апреля широкий отклик с многочисленными комментариями получило сообщение об отсутствии медицины на селе, которое опубликовала на своей странице в Instagram врач-рентгенолог Татьяна Щегарцова. По её словам, в отдалённых районах региона (типа Хабаров, Бурлы, Курьи) существует жесточайший дефицит медицинских кадров. Женщина также заявила: поскольку оптимизацию здравоохранения проводили экономисты, совершенно не представляющие, что такое расстояния между населенными пунктами в Сибири, после отмены ковидных выплат на Алтае случится очередной отток врачей и медсестёр.

Читайте также: Превратим бедность в нищету: социальное неравенство набирает силу на Алтае

В июне на Алтае, несмотря на существенный рост заболеваемости COVID-19, низкие темпы вакцинации и даже заявление губернатора Виктора Томенко о необходимости ограничить проведение массовых мероприятий, решили не отменять аграрный форум «День сибирского поля». Организаторы пригласили туда 275 компаний из России и зарубежья. Напомним, в 2019 году аналогичное мероприятие собрало 29 тысяч посетителей. Поэтому внеплановое заседание оперативного штаба, состоявшееся вечером 18 июня, где было заявлено, что «участники заседания пришли к выводу о необходимости ужесточения ограничительных мер, среди них отмена массовых мероприятий, рассчитанных на 1000 и более человек», можно считать «пусканием пыли в глаза».

Открытие межрегионального агропромышленного форума «День сибирского поля — 2021» Altairegion22.ru

Читайте также: Алтайский «День cибирского поля» становится «пиром во время чумы»

Небывалое сокращение числа тяжелобольных с COVID-19 в конце августа, судя по словам главного эпидемиолога Алтайского края Ирины Переладовой, объясняется тем, что считать больных тяжелобольными стали по новой методике.

«Человек незаразный, но требует лечения. Зачем ему занимать койку в ковидном госпитале? Вот так у нас люди после выходных и рассосались кто куда. Кто-то умер, кто-то выздоровел, кого-то перевели в другое отделение или другой стационар. Это не должно быть экстраполировано, что они все разом выздоровели. Ничего подобного», — объяснила Ирина Переладова.

Читайте также: «Рассосались»: на Алтае объяснили резкое сокращение тяжелобольных с COVID

Добавим также, что в Алтайском крае, где смертность от онкологических заболеваний превышает среднероссийские показатели, где губернатор на встрече с президентом заявляет: «некому лечить, некому учить», запросто раскидываются высококлассными специалистами, которых на всю страну — по пальцам перечесть можно. После затеянной реорганизации в краевом онкологическом диспансере останется только одно отделение торакальной хирургии. Четверо высококлассных врачей с огромным опытом и знаниями оказались не нужны — чиновникам.

Читайте также: «Хирурги за бортом» — Алтайский край обрёк на гибель тысячи онкобольных

Как Барнаул стал городом трудовой доблести

По итогам заседания оргкомитета «Победа», состоявшегося 20 мая, российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» 12 российским городам, в том числе и Барнаулу.

Напомним, годом ранее Барнаул не получил звания, хотя жители Алтайского края собрали более 300 тысяч голосов в поддержку. Дело в том, что алтайские единороссы решили «продвигать» к званию «Город трудовой доблести» не только Барнаул, но и Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. К большому расстройству ветеранов и горожан, ни один из названных городов в итоге не оценили должным образом.

Читайте также: Барнаул со второй попытки удостоен звания «Город трудовой доблести»

«Угольный вопрос» президенту и «борзёж»

Вопрос дорожающих товаров и услуг был одним из главных в Алтайском крае. В первой половине лета жители региона не могли не заметить резкого роста цен на овощи. Стоимость «борщевого набора» тогда взялись регулировать в масштабах всей страны. Побывавший на Алтае секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак магазинную наценку на овощи в 400% назвал одним словом — «борзёж».

Андрей Турчак Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он посоветовал организовать больше ярмарок, где люди могут купить те же продукты дешевле. Те временем инфляция разгонялась: около 8% — в июле, почти 9% — в августе. В октябре в Алтайском крае она превысила уже 10%.

Читайте также: «Борзёж»: в Алтайском крае за 2021 год рекордно подорожало продовольствие

Что касается подорожавшего угля, вопрос президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции 23 декабря удалось задать журналистке издания «ПолитСибРу» из Барнаула Александре Черданцевой. Она рассказала, что некоторые муниципалитеты не смогли вовремя начать отопительный сезон — кто-то из-за дефицита топлива, кто-то из-за его подорожания.

«Что может сделать федеральная власть для того, чтобы регионам помогать жить в этих новых условиях с новыми ценами на уголь?» — спросила журналистка.

Читайте также: Алтайский край пожаловался Путину на высокие цены на уголь

После пресс-конференции губернатор Алтайского края Виктор Томенко поспешил заверить, что вопрос президенту был задан некорректно: «Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Да, уголь подорожал, но он есть, субсидии муниципалитеты получают».

Читайте также: Алтайский край пожаловался Путину на высокие цены на уголь

Михаил Евдокимов увековечен в Барнауле

В 2021 году случилось то, чего общественность добивалась более 15 лет: в Барнауле появится улица имени народного артиста и губернатора Михаила Евдокимова. Пока местные власти рядились и замалчивали причины, по которым инициативу увековечить его память столько лет «заворачивали», одна из строительных компаний восстановила справедливость.

Правда, открыли улицу Евдокимова в спальном районе, в новостройках (микрорайон на пересечении улиц Просторной и Павловского тракта). Спустя несколько дней мэрия Барнаула оказалась «при делах», пояснив: «после многочисленных обращений властями города была принята соответствующая рекомендация культурологической комиссии».

Читайте также: «Угольный» вопрос, заданный Путину, стал яблоком раздора на Алтае