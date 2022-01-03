Берлин, , 15:50 — REGNUM Посольство ФРГ в РФ не подтвердило информацию о планах канцлера Германии Олафа Шольца встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в январе 2022 г.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не можем этого подтвердить», — отмечается в сообщении.

Ранее Bild сообщала, что Шольц рассчитывает в январе встретиться с Путиным для обсуждения вопросов отношений России и ФРГ.

Отмечалось, что Шольц намерен взять вопрос выстраивания германо-российских отношений под контроль — личный.

Ранее Путин при поздравлении Шольца с Рождеством и Новым годом выразил надежду на укрепление отношений между РФ и ФРГ.