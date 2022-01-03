Элиста, , 15:49 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один смерти от COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 3 января.

Эпидемия коронавируса tasnimnews.com

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

За весь период пандемии в Калмыкии с COVID-19 не смог справиться 731 пациент, получивший положительный результат теста на коронавирус.

ИА REGNUM сообщало, что эпидемическая ситуация в Калмыкии стабильная. Однако почти до конца января 2022 года сохраняется ряд коронавирусных ограничений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии за сутки нет случаев смерти от COVID-19