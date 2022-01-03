Элиста, 3 января, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один случай смерти от COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 3 января.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

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За весь период пандемии в Калмыкии с COVID-19 не смог справиться 731 пациент, получивший положительный результат теста на коронавирус.

ИА REGNUM сообщало, что эпидемическая ситуация в Калмыкии стабильная. Однако почти до конца января 2022 года сохраняется ряд коронавирусных ограничений.