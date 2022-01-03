Санкт-Петербург, 3 января, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в 2022 году троллейбусный парк пополнят более 250 единиц этого элетротранспорта. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Florstein Троллейбус

В рамках программы развития ГУП «Горэлектротранс» в город поступит 263 единицы общественного транспорта. Среди них 166 троллейбусов большой вместимости и 97 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Троллейбусы будут оснащены новыми системами. Среди них блок ГЛОНАСС для передачи данных о местонахождении светофорам для включения зелёного сигнала. Также будет включена система для контроля состояния водителя, это позволит сократить риск аварий из-за переутомления или отсутствия внимания.

«Ведем активную работу по обновлению подвижного состава общественного транспорта. Закупаем не просто новую технику, а оснащенную современными устройствами, чтобы было комфортно и пассажирам, и водителям», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, в прошлом году для Петербурга приобрели 34 троллейбуса и 13 вагонов трамваев.