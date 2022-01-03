Москва, , 15:45 — REGNUM Начальник отдела по противодействию мошенничеству российской IT-компании Алексей Сизов назвал самые популярные мошеннические схемы во время новогодних праздников.

Жителям РФ, по его мнению, стоит опасаться копирующих порталы фишинговых сайтов, как бы специализирующихся на продаже подарков (сайты по продаже электроники или бытовых предметов). Их целью является обман — деньги за товар списываются на счета мошенников.

Также в период праздников аферисты совершают атаки на банковские счета, отметил он в эфире радио Sputnik. Нередки и квартирные кражи, совершаемые преступниками — под видом Дедов Морозов и Снегурочек.