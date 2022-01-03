Аделаида, Австралия, 3 января, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла Лейле Фернандес из Канады в первом круге турнира в Аделаиде. Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) marijana1 Теннис

Спортсменка из России уступила канадке в двух сетах со счетом 3:6, 4:6.

Соперницы провели на корте 1 час 18 минут. За это время Александрова, находящаяся на 34-м месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), подала навылет два раза и семь раз ошиблась при подаче. Ее оппонентка, являющаяся 24-й ракеткой мира, подала навылет четыре раза, допустила три двойных ошибки и смогла реализовать два брейк-пойнта.

Отметим, соперницей Фернандес в 1/8 финала турнира в Аделаиде станет, либо польская спортсменка Ига Свёнте, либо победительница квалификации.