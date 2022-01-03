Лондон, , 15:42 — REGNUM Британский актер Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и узник Азкабана», «Мальчик в полосатой пижаме»), сыгравший роль оборотня и преподавателя Защиты от темных искусств Римуса Люпина, рассказал, почему отказался от съемок в специальном эпизоде Гарри Поттера.

Гарри Поттер Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус. 2001. Великобритания, США

«Как выяснилось, я сделал это (речь идет о том, что в 2021-м году актер опубликовал изображение экш-фигурки Люпина, к котором прикрепил «комично большие ноги») в важную годовщину, чем расстроил многих. Огромное количество фанатов вышли на улицы в знак протеста и подписали петицию, чтобы меня вычеркнули из всех будущих проектов, связанных с Поттером. Но в свою защиту скажу, что это была идея моей жены. Я не понимал важность даты и по совету адвокатов удалил пост», — написал Дэвид Тьюлис в своем Instagram-аккаунте.

Премьера реюниона «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» состоялась на стриминговом сервисе HBO Max 1 января и получил 100% положительных отзывов кинокритиков на агрегаторе Rotten Tomatoes.