Калуга, , 15:45 — REGNUM Более 57 тысяч жителей Калужской области в 2022 году станут получателями около 85 тысяч выплат. Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официального представителя отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлану Сомову.

Инографика отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Pfr.gov.ru

По её словам, речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий жителей области: неработающим гражданам, имеющим детей; лицам, подвергшимся воздействию радиации; реабилитированным лицам; инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР. Так, через Пенсионный фонд РФ в 2022 году будут назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

«В рамках подготовки к осуществлению данных полномочий в Калужской области проведена масштабная работа: на местах созданы рабочие группы с участием региональных министерств социальной защиты населения, проанализирован перечень передаваемых мер, предварительно согласованы проекты типовых форм соглашений об информационном взаимодействии и реестров передачи сведений. Разработаны стандарты предоставления мер социальной защиты (поддержки) для специалистов клиентских служб ПФР, на основе утвержденных паспортов. Продуман в деталях путь гражданина в клиентской службе ПФР, так и в МФЦ. Региональные органы соцзащиты предоставили в ПФР сведения о лицах, являющихся получателями передаваемых мер социальной поддержки», — отметила Светлана Сомова.

Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Пенсионного фонда РФ по осуществлению ряда мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат. Это даст возможность внедрить в стране единообразный подход к реализации мер социальной поддержки.

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