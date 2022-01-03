Калуга, 3 января 2022, 15:45 — REGNUM Более 57 тысяч жителей Калужской области в 2022 году станут получателями около 85 тысяч выплат. Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официального представителя отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлану Сомову.
По её словам, речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий жителей области: неработающим гражданам, имеющим детей; лицам, подвергшимся воздействию радиации; реабилитированным лицам; инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР. Так, через Пенсионный фонд РФ в 2022 году будут назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Пенсионного фонда РФ по осуществлению ряда мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат. Это даст возможность внедрить в стране единообразный подход к реализации мер социальной поддержки.
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