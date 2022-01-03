Набережные Челны, Татарстан, 3 января, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Выпуск новой модели электробуса «КамАЗа» с повышенной автономностью хода начнётся в 2022 году. 3 января об этом сообщает пресс-служба ПАО «КамАЗ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электробусы

Директор по пассажирскому транспорту «КамАЗа» Самат Саттаров рассказал, что одним из преимуществ новой модели стало применение батарей с большей ёмкостью, что повысит дистанцию автономного хода автобуса с 50 до 80 км. Также изменена система усилителя руля, что снизило шум в водительской зоне.

Саттаров добавил, что новый электробус отвечает системе международного стандарта безопасности ISO 26 262, поэтому его можно будет поставлять в другие страны. Он отметил, что в новой модели будет применяться новая климатическая система компании Thermo King.

Новый электробус тестировался в Казани в течение трёх месяцев. В рамках тестовой эксплуатации он проехал более 14 тысяч километров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года на международной выставке Comtrans «КамАЗ» представил первый российский автобус на водороде «КамАЗ-6290».