Москва, , 15:38 — REGNUM С 5 января в столице России, Москве, ожидается потепление до дневной температуры в 0 градусов. Резкие погодные изменения в регионе предсказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«После похолодания … 5 января у нас — «взрывное» потепление от ночных −11…−13 градусов до нуля днем», — передает его слова RT.

Он отметил, что с 5 января на столиц и Подмосковье обрушится весь спектр связанных с потеплением неблагоприятных погодных явлений: и мокрый снег, и метель, а также гололедица.

6 января, считает Шувалов, прогноз будет лучше, но теплая погода продержится некоторое время. А уже 7 и 8 января снова ожидается похолодание — до −10…−15 градусов.