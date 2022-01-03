Воронеж, , 15:34 — REGNUM Три человека получили травмы в крупной автоаварии в Богучарском районе Воронежской области, сообщили 3 января в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, 2 января около 17:40 752 км автодороги М-4 «Дон» 53-летний водитель автомобиля ВАЗ-21 074, двигаясь в направлении Москвы не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

В результате аварии травмы получили водитель, а также два его пассажира 48 и 17 лет, все жители Ростовской области. Они госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.