Тбилиси, 3 января 2022, 15:33 — REGNUM Около 340 фур застряли на Военно-Грузинской дороге из-за ухудшения погоды в Грузии. Об этом 3 января передает пресс-служба МЧС России.
«Возобновления движения по Военно-Грузинской дороге ожидают порядка 340 большегрузов», — отмечается в сообщении ведомства.
В районе пропускного пункта Верхний Ларс дежурят сотрудники ГИБДД — для реагирования на возможные ДТП.
В настоящее время Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.