Баку, 3 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Руслан Фищенко может перейти в бакинскую команду «Нефтчи». Об этом 3 января сообщает Azerisport.

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Уточняется, что команда из Баку интересуется 21-летним российским футболистом, который ранее привлекался в юношескую сборную Азербайджана по футболу, хотя родился в Москве.

При этом игрок является воспитанником московской команды ЦСКА, однако ни разу сыграл за основной состав «армейцев». Кроме того, хавбек выступал за второй состав «Ростова» и подмосковную команду «Велес», из которой он летом ушедшего года перешёл в состав «Уфы».

Отметим, в нынешнем сезоне Руслан Фищенко сыграл в составе уфимской команды в 17 матчах и не отметился в них результативными действиями.